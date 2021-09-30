08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
12:31  30 вересня
Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 11:39 127

Ще в одному столичному ТРЦ відкрили пункт COVID-вакцинації

30 вересня 2021, 11:39 127
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У четвер, 30 вересня, у Києві відкрився новий центр вакцинації від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.

Пункт вакцинації відкрили в "Ашан Петрівка", що розташований на проспекті Степана Бандери, 15А. Він працюватиме щодня без вихідних з 10:00 до 22:00

Там можна щепитися такими препаратами, як AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" закривають пункт COVID-вакцинації.

Водночас у МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram