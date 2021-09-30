Ще в одному столичному ТРЦ відкрили пункт COVID-вакцинації

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У четвер, 30 вересня, у Києві відкрився новий центр вакцинації від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.

Пункт вакцинації відкрили в "Ашан Петрівка", що розташований на проспекті Степана Бандери, 15А. Він працюватиме щодня без вихідних з 10:00 до 22:00

Там можна щепитися такими препаратами, як AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" закривають пункт COVID-вакцинації.

Водночас у МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19.