Ще в одному столичному ТРЦ відкрили пункт COVID-вакцинації
У четвер, 30 вересня, у Києві відкрився новий центр вакцинації від коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.
Пункт вакцинації відкрили в "Ашан Петрівка", що розташований на проспекті Степана Бандери, 15А. Він працюватиме щодня без вихідних з 10:00 до 22:00
Там можна щепитися такими препаратами, як AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" закривають пункт COVID-вакцинації.
Водночас у МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19.
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