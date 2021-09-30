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30 сентября 2021, 11:39 76

Еще в одном столичном ТРЦ открыли пункт COVID-вакцинации

30 сентября 2021, 11:39 76
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Фото: Рixabay
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В четверг, 30 сентября, в Киеве открылся новый центр вакцинации от коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Пункт вакцинации открыли в "Ашан Петровка", что расположен на проспекте Степана Бандеры, 15А. Он будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00

Там можно привиться такими препаратами, как AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" закрывают пункт COVID-вакцинации.

Тем временем в Минздраве рассчитывают до конца года прививать половину украинцев от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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