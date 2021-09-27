В Киеве из-за перестрелки на улице погиб мужчина

Фото: Нацполиция

В Киеве на улице Овручской между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

На спецлинию "102" от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овручской стреляли в мужчину. На месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки.

Следователи выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Потерпевший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте.

Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на улице произошла стрельба был ранен человека.