12:24  27 сентября
За два года родственники "слуг народа" приобрели имущества на 60 млн гривен - КИУ
09:51  27 сентября
В Минздраве ожидают пик COVID-волны с октября по декабрь
08:09  27 сентября
За сутки в ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины": есть погибший
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2021, 14:12 30

В Киеве из-за перестрелки на улице погиб мужчина

27 сентября 2021, 14:12 30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве на улице Овручской между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

На спецлинию "102" от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овручской стреляли в мужчину. На месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки.

Следователи выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Потерпевший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте.

Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на улице произошла стрельба был ранен человека.

стрельба конфликт расследование Нацполиция Киев смерть

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua