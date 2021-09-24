Більшість у Київраді не захотіла підтримувати підвищення кредитних лімітів для допомоги столичному бізнесу на час карантину, – Трубіцин

Про це заявив депутат Київради від фракції "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

"На сесію Київради мною було подано проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053", адже під час карантинних обмежень столичним підприємцям вкрай необхідна дієва підтримка", - сказав він.

Депутат додав, що він наполягав ще на окремій правці, що дозволило б збільшити максимальну суму кредиту для суб’єктів малого і середнього бізнесу, які зможуть скористатись фінансово-кредитною підтримкою, до 50 млн грн.

"На сьогодні підприємства Києва дуже потребують та очікують збільшення суми кредиту, адже максимально можлива сума кредиту на сьогодні – 18,8 млн грн, не відповідає потребам бізнесу. Враховуючи сучасні життєві реалії зі стрімкими інфляційними процесами та збільшенням цін – це вже не є достатнім для реального розвитку", - певен він.

При цьому Владислав Трубіцин зазначив, що у складні часи пандемії COVID-19 для міста вкрай важливо забезпечити доступні кредити для суб’єктів малого та середнього бізнесу, які їх потребують. І це в той час, коли, для прикладу, у Державній програмі кредитування "5-7-9 %" максимальна сума кредиту вже встановлена у розмірі 50 млн грн.

"Але, на превеликий жаль, моя пропозиція про внесення відповідних змін не набрала достатньої кількості голосів у сесійній залі. Шкода, що таку необхідну правку "провалили" депутати Київради з окремих політичних фракцій", - сказав він.

Нагадаємо, навесні 2021 року, на період дії посиленого карантину, відсоткова ставка за кредитами для малого та середнього бізнесу складала 0,01%. Як зазначав Владислав Трубіцин, це передбачало зменшення фінансового навантаження на бізнес і тому під час першої хвилі COVID-пандемії програмою фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу скористалися понад 150 підприємців Києва.