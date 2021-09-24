Большинство в Киевсовете не захотело поддерживать повышение кредитных лимитов для помощи столичному бизнесу на время карантина, - Трубицын

Депутаты Киевского городского совета не поддержали важную поправку к проекту решения об увеличении количества столичных предпринимателей, которые смогут воспользоваться финансово-кредитной поддержкой

Об этом заявил депутат Киевсовета от фракции "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

"На сессию Киевсовета мной было подано проект решения "О внесении изменений в Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Киеве утвержденного решением Киевского городского совета от 21 сентября 2017 года № 46/3053", ведь во время карантинных ограничений столичным предпринимателям крайне необходима реальная поддержка", - сказал он.

Депутат добавил, что он настаивал еще на отдельной правке, что позволило бы увеличить максимальную сумму кредита для субъектов малого и среднего бизнеса, которые смогут воспользоваться финансово-кредитной поддержкой, до 50 млн грн.

"На сегодняшний день предприятия Киева очень нуждаются и ожидают увеличения суммы кредита, ведь максимально возможная сумма кредита сегодня – 18,8 млн грн, не соответствует потребностям бизнеса. Учитывая современные жизненные реалии со стремительными инфляционными процессами и ростом цен – это уже не является достаточным для реального развития", - уверен он.

При этом Владислав Трубицын отметил, что в сложные времена пандемии COVID-19 для города крайне важно обеспечить доступные кредиты для субъектов малого и среднего бизнеса, которые в них нуждаются. И это в то время, когда, например, в Государственной программе кредитования "5-7-9%" максимальная сумма кредита уже установлена ​​в размере 50 млн грн.

"Но, к сожалению, мое предложение о внесении соответствующих изменений не набрала достаточного количества голосов в сессионном зале. Жаль, что столь необходимую правку "провалили" депутаты Киевсовета из отдельных политических фракций", - сказал он.

Напомним, весной 2021 года, на период действия усиленного карантина, процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса составляла 0,01%. Как отмечал Владислав Трубицын, это предполагало уменьшение финансовой нагрузки на бизнес и поэтому при первой волне COVID-пандемии программой финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса воспользовались более 150 предпринимателей Киева.