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21 вересня 2021, 11:18 9

В одному зі столичних ТРЦ відкрився центр COVID-вакцинації

21 вересня 2021, 11:18 9
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 21 вересня, в столичному ТРЦ Ocean Plaza почав працювати центр масової вакцинації проти COVID-19

Про це пише RegioNews посиланням на сторінку ТРЦ.

Центр працюватиме щодня - з 11:00 до 17:00 на 0 поверсі біля магазину Watsons.

Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19 або на сайті helsi.me.

В пункті діятиме жива черга. Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити у додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін планує виділити у 2022 році на вакцинацію від COVID-19 6 мільярдів гривень.

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