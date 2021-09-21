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21 сентября 2021, 11:18 9

В одном из столичных ТРЦ открылся центр COVID-вакцинации

21 сентября 2021, 11:18 9
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Фото из открытых источников
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Во вторник, 21 сентября, в столичном ТРЦ Ocean Plaza начал работать центр массовой вакцинации против COVID-19

Об этом пишет RegioNews ссылкой на страницу ТРЦ.

Центр будет работать ежедневно - с 11:00 до 17:00 на 0 этаже возле магазина Watsons.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19 или на сайте helsi.me.

В пункте будет действовать живая очередь. Тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении "Дія".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует выделить в 2022 году на вакцинацию от COVID-19 6 миллиардов гривен.

Украина вакцина Киев вакцинация центр вакцинации

 
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