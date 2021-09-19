Поножовщина в Киеве: женщине нанесли смертельное ранение на детской площадке

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В столичном микрорайоне Борщаговка случилось убийство на детской площадке во дворе девятиэтажного жилого дома. Конфликт, переросший в поножовщину, начался с распития алкогольных напитков

Как передает RegioNews, об этом сообщили "Вартові Еспресо".

Трагедия случилась на ул. Гната Юры утром 19 сентября. По данным издания, на детской площадке собралась компания, которая распивала спиртные напитки.

"В какой-то момент среди присутствующих начался конфликт, который закончился нанесением ножевых ранений женщине, от которых она умерла", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству. Остальных участников событий сейчас разыскивают.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивали местных жителей, которые стали свидетелями инцидента.

Напомним, ранее в столице полиция задержала мужчину, который ножом ранил двух человек.