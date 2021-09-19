10:19  19 сентября
В Украине за сутки выявили почти четыре тысячи новых больных COVID
11:41  19 сентября
Одесский припортовый завод остановил свою работу
10:04  19 сентября
Оккупанты на Донбассе били из запрещенных вооружений: зафиксировано шесть нарушений
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2021, 14:44 885

Поножовщина в Киеве: женщине нанесли смертельное ранение на детской площадке

19 сентября 2021, 14:44 885
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столичном микрорайоне Борщаговка случилось убийство на детской площадке во дворе девятиэтажного жилого дома. Конфликт, переросший в поножовщину, начался с распития алкогольных напитков

Как передает RegioNews, об этом сообщили "Вартові Еспресо".

Трагедия случилась на ул. Гната Юры утром 19 сентября. По данным издания, на детской площадке собралась компания, которая распивала спиртные напитки.

"В какой-то момент среди присутствующих начался конфликт, который закончился нанесением ножевых ранений женщине, от которых она умерла", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству. Остальных участников событий сейчас разыскивают.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивали местных жителей, которые стали свидетелями инцидента.

Напомним, ранее в столице полиция задержала мужчину, который ножом ранил двух человек.

оружие смерть происшествия женщины полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram