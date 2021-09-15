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15 вересня 2021, 08:49 410

В Києві до зими частково обмежили рух транспорту на трасі до Бучі

15 вересня 2021, 08:49 410
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві до 1 грудня на Гостомельському шосе і на перехресті Гостомельського шосе з вулицею Міською частково обмежать рух транспорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

На перехресті Гостомельського шосе і вулиці Міської розпочинається середній ремонт. У ніч проти 15 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста", - йдеться у повідомленні.

За сприятливих погодних умов, основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада. Проте обмеження дорожнього руху можливі до 1 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.

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