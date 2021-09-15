В Києві до зими частково обмежили рух транспорту на трасі до Бучі
У Києві до 1 грудня на Гостомельському шосе і на перехресті Гостомельського шосе з вулицею Міською частково обмежать рух транспорту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
На перехресті Гостомельського шосе і вулиці Міської розпочинається середній ремонт. У ніч проти 15 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста", - йдеться у повідомленні.
За сприятливих погодних умов, основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада. Проте обмеження дорожнього руху можливі до 1 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика