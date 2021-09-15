В Києві до зими частково обмежили рух транспорту на трасі до Бучі

Фото: з відкритих джерел

У Києві до 1 грудня на Гостомельському шосе і на перехресті Гостомельського шосе з вулицею Міською частково обмежать рух транспорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

На перехресті Гостомельського шосе і вулиці Міської розпочинається середній ремонт. У ніч проти 15 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста", - йдеться у повідомленні.

За сприятливих погодних умов, основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада. Проте обмеження дорожнього руху можливі до 1 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.