В Киеве к зиме частично ограничили движение транспорта на трассе к Буче
В Киеве до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на перекрестке Гостомельского шоссе с улицей Городской частично ограничат движение транспорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
На перекрестке Гостомельского шоссе и улицы Городской начинается средний ремонт. В ночь на 15 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до черты города", - говорится в сообщении.
При благоприятных погодных условиях, основные ремонтные работы планируют закончить к ноябрю. Однако ограничения дорожного движения возможны до 1 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что на одном из выездов из столицы до конца сентября ограничат движение.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика