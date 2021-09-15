В Киеве к зиме частично ограничили движение транспорта на трассе к Буче

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В Киеве до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на перекрестке Гостомельского шоссе с улицей Городской частично ограничат движение транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

На перекрестке Гостомельского шоссе и улицы Городской начинается средний ремонт. В ночь на 15 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до черты города", - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях, основные ремонтные работы планируют закончить к ноябрю. Однако ограничения дорожного движения возможны до 1 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из выездов из столицы до конца сентября ограничат движение.