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08 вересня 2021, 12:26 847

У Києві чоловік з сайту знайомств пограбував та зґвалтував дівчину

08 вересня 2021, 12:26 847
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві жінка познайомилась із чоловіком на сайті знайомств та домовилась з ним про зустріч. Опинившись наодинці, він під погрозою ножа зґвалтував її та відібрав особисті речі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними поліції, напередодні 24-річна потерпіла познайомилась із чоловіком на сайті знайомств та домовилась із ним про особисту зустріч у квартирі.

Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її до квартири, де зв’язав та заклеїв рот клейкою стрічкою, аби вона не кликала на допомогу. Після цього правопорушник зґвалтував господарку помешкання, забрав у неї два мобільних телефони, гроші та інші особисті речі й втік", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження. Поліцейські встановили місцезнаходження нападника та затримали його. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Київщині молодик зґвалтував 50-річну жінку.

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