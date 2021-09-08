В Киеве мужчина с сайта знакомств ограбил и изнасиловал девушку

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В Киеве женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о встрече. Оказавшись наедине, он под угрозой ножа изнасиловал ее и отобрал личные вещи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным полиции, накануне 24-летняя потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о личной встрече в квартире.

Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого правонарушитель изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и сбежал", - рассказали правоохранители.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен ранее судимый житель столицы, 1982 года рождения. Полицейские установили местонахождение нападавшего и задержали его. За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Киевщине молодой человек изнасиловал 50-летнюю женщину.