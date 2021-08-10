У Дніпрі декомунізували будівлю історичного музею
У Дніпрі декомунізували будівлю історичного музею імені Дмитра Яворницького
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook заступника керівника музею Валерія Лавренка.
"Декомунізацію флагштоків завершено...Чому не завершили раніше? Вони розташовані на висоті понад три метри. Просто не помічали і не бачили проблеми. Ок, тепер без зірки, серпа і молота", - написав Лавренко.
Процес декомунізації узаконений ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів. 15 травня 2015 року закони підписав Президент України Петро Порошенко.
За даними Українського інституту національної пам’яті, після 5 років дії закону про декомунізацію в Україні було змінено назву:
51-ї тисячі об’єктів топоніміки
майже тисячі населених пунктів,
26-ти районів,
75-ти закладів освіти,
понад 30-ти залізничних об’єктів та морських портів.
Щодо монументів, пам’ятних знаків, то близько 2500 були демонтовані або прибрані з публічного простору, з яких понад 1300 – це монументи Леніну.