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10 серпня 2021, 17:16 66

У Дніпрі декомунізували будівлю історичного музею

10 серпня 2021, 17:16 66
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FB Валерія Лавренка
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У Дніпрі декомунізували будівлю історичного музею імені Дмитра Яворницького

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook заступника керівника музею Валерія Лавренка.

"Декомунізацію флагштоків завершено...Чому не завершили раніше? Вони розташовані на висоті понад три метри. Просто не помічали і не бачили проблеми. Ок, тепер без зірки, серпа і молота", - написав Лавренко.

Процес декомунізації узаконений ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів. 15 травня 2015 року закони підписав Президент України Петро Порошенко.

За даними Українського інституту національної пам’яті, після 5 років дії закону про декомунізацію в Україні було змінено назву:

51-ї тисячі об’єктів топоніміки

майже тисячі населених пунктів,

26-ти районів,

75-ти закладів освіти,

понад 30-ти залізничних об’єктів та морських портів.

Щодо монументів, пам’ятних знаків, то близько 2500 були демонтовані або прибрані з публічного простору, з яких понад 1300 – це монументи Леніну.

декомунізация музей керівник історія

 
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