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02 вересня 2021, 14:03 1050

У столиці зробили крок до реконструкції мосту Метро

02 вересня 2021, 14:03 1050
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Фото з відкритих джерел
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Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро

Про це пише RegioNews з посиланням на систему державних закупівель Prozorro.

Тендер оголошено 31 серпня. Виконавець має розробити проектно-кошторисну документації реставрації з пристосуванням автопроїздів моста Метро через річку Дніпро.

Очікувана вартість закупівлі становить 17,54 млн гривень. Аукціон повинен відбутися 17 вересня 2021 року.

Проектування реставрації моста метро здійснюється відповідно до розпорядження КМДА №740 від 26 червня 2009 року.

Переможець торгів повинен буде провести інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукувальні роботи, науково-проектні роботи, в тому числі провести документально-протокольні натурні зйомки, архітектурні обміри та підготувати історико-містобудівне обґрунтування, а після цього розрахувати кошторис, підготувати проект реставрації моста і забезпечити проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

Крім того, проєкт повинен передбачати облаштування на мосту автоматичної системи моніторингу та управління з функцією зважування автомобілів в русі, можливість вільного пересування по мосту людей з особливими потребами і велосипедистів, а також відеоспостереження.

Нагадаємо, 13 травня Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через Дніпро.

метро Київ держзамовлення КМДА

 
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