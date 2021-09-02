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02 сентября 2021, 14:03 1050

В столице сделали шаг к реконструкции моста Метро

02 сентября 2021, 14:03 1050
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Фото из открытых источников
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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на разработку проекта реставрации столичного моста Метро

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на систему государственных закупок Prozorro.

Тендер объявлен 31 августа. Исполнитель должен разработать проектно-сметную документации реставрации с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 17,54 млн гривен. Аукцион должен состояться 17 сентября 2021 года.

Проектирование реставрации моста метро осуществляется в соответствии с распоряжением КГГА №740 от 26 июня 2009 года.

Победитель торгов должен будет провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскательские работы, научно-проектные работы, в том числе провести документально-протокольные натурные съемки, архитектурные обмеры и подготовить историко-градостроительное обоснование, а после этого рассчитать смету, подготовить проект реставрации моста и обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации.

Кроме того, проект должен предусматривать обустройство на мосту автоматической системы мониторинга и управления с функцией взвешивания автомобилей в движении, возможность свободного передвижения по мосту людей с особыми потребностями и велосипедистов, а также видеонаблюдение.

Напомним, 13 мая Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста метро через Днепр.

метро Киев госзаказ КГГА

 
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