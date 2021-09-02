В столице сделали шаг к реконструкции моста Метро

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на систему государственных закупок Prozorro.

Тендер объявлен 31 августа. Исполнитель должен разработать проектно-сметную документации реставрации с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 17,54 млн гривен. Аукцион должен состояться 17 сентября 2021 года.

Проектирование реставрации моста метро осуществляется в соответствии с распоряжением КГГА №740 от 26 июня 2009 года.

Победитель торгов должен будет провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскательские работы, научно-проектные работы, в том числе провести документально-протокольные натурные съемки, архитектурные обмеры и подготовить историко-градостроительное обоснование, а после этого рассчитать смету, подготовить проект реставрации моста и обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации.

Кроме того, проект должен предусматривать обустройство на мосту автоматической системы мониторинга и управления с функцией взвешивания автомобилей в движении, возможность свободного передвижения по мосту людей с особыми потребностями и велосипедистов, а также видеонаблюдение.

Напомним, 13 мая Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста метро через Днепр.