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02 сентября 2021, 11:54 1284

В Киеве на только что отремонтированной Арсельной площади грузовик провалился в яму

02 сентября 2021, 11:54 1284
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Типичный Киев
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В Киеве на недавно отремонтированной Арсенальной площади, где только в среду вечером открыли новый фонтан, сегодня утром небольшой грузовик провалился в яму

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Типичный Киев".

Мэр города Виталий Кличко отметил, что водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. Он должен был остановиться у ворот и занести ее.

Однако, вместо этого решил подъехать ближе.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

"Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все нанесенные убытки", - заявил Кличко.

Новый светомузыкальный фонтан открыли только вчера, 1 сентября. Его оборудовали интеллектуальной системой динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку. Арсенальную площадь обновляли почти год.

Киев убытки авто

 
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