Кличко планирует открыть новый участок Большой кольцевой дороги до конца года
Столичные власти планируют до конца этого года открыть автосообщение по новому участку Большой кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и по транспортной развязке на улице Богатырской
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА
"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение им", – подчеркнул мэр Киеве Виталий Кличко.
По словам главы столицы, в планах – достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него.
Также на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители окружающих домов не испытывали дискомфорта.
"Также хочу отметить, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области наконец передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня активные работы продолжаются от Одесской площади до улицы Ватутина. Десятилетиями там только "латали" ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть "уставшей" дороги, фактически отстраивается заново. А это-почти три километра шестиполосной дороги", - отметил Кличко.
Напомним, что Кличко планирует в конце года открыть автосообщение через Подольский мост.