Кличко планирует открыть новый участок Большой кольцевой дороги до конца года

Пресс-служба КГГА

Столичные власти планируют до конца этого года открыть автосообщение по новому участку Большой кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и по транспортной развязке на улице Богатырской

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА

"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение им", – подчеркнул мэр Киеве Виталий Кличко.

По словам главы столицы, в планах – достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него.

Также на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители окружающих домов не испытывали дискомфорта.

"Также хочу отметить, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области наконец передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня активные работы продолжаются от Одесской площади до улицы Ватутина. Десятилетиями там только "латали" ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть "уставшей" дороги, фактически отстраивается заново. А это-почти три километра шестиполосной дороги", - отметил Кличко.

Напомним, что Кличко планирует в конце года открыть автосообщение через Подольский мост.