У Києві чоловік випав з вікна 8 поверху, вижив та кидав у патрульних камінням

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У столиці з вікна восьмого поверху житлового будинку випав чоловік, який, попередньо, перебував у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Попри отримані після падіння травми чоловік поводив себе неадекватно, та, за словами очевидців, кидався камінням у патрульних та медиків

Як передає RegioNews, деталі рятувальної операції повідомили у ДСНС.

Повідомлення про те, що у житловому будинку, по вул. Дніпровська набережна 26-Д, людина потребує допомоги надійшло до рятувальників о майже 4 годині ранку.

По прибуттю рятувальники отримали інформацію від медиків та правоохоронців про те, що на піддашку закладу громадського харчування, яке розташоване у 20-поверховому житловому будинку знаходиться людина, яка випала з вікна.

Зі слів свідків, постраждалий, 24-річний чоловік випав з 8 поверху.

Під час надання допомоги, чоловік поводився неадекватно та здійснював супротив. Завдяки професійному та комплексному підходу всіх задіяних у ситуації служб, хлопця вдалося переконати відправитись до лікарні", - зазначили у службі.

За словами очевидців події, чоловік незважаючи на травми кидав камінням у патрульних та медиків, що намагались надати йому допомогу.

Зазначається, що рятувальники передали постраждалого медичним працівникам, а причиною даного інциденту наразі займаються правоохоронці.

Нагадаємо, у столиці 27 серпня виявили частини тіла жінки у квартирі на проспекті Правди, що на Подолі.