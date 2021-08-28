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28 августа 2021, 14:43 1909

В Киеве мужчина выпал из окна 8 этажа, выжил и бросал в патрульных камнями

28 августа 2021, 14:43 1909
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Фото: из открытых источников
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В столице из окна восьмого этажа жилого дома выпал мужчина, который, предварительно, находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Несмотря на полученные при падении травмы мужчина вел себя неадекватно, и, по словам очевидцев, бросался камнями в патрульных и медиков

Как передает RegioNews, детали спасательной операции сообщили в ГСЧС.

Сообщение о том, что в жилом доме по ул. Днепровская набережная, 26-Д, человек нуждается в помощи поступило к спасателям в почти 4 часа утра.

По прибытию спасатели получили информацию от медиков и правоохранителей о том, что на козырьке заведения общественного питания, которое расположено в 20-этажном жилом доме находится человек, который выпала из окна.

По словам свидетелей, пострадавший, 24-летний мужчина выпал с 8 этажа.

Во время оказания помощи, мужчина вел себя неадекватно и осуществлял сопротивление. Благодаря профессиональному и комплексному подходу всех задействованных в ситуации служб, парня удалось убедить отправиться в больницу", - отметили в службе.

По словам очевидцев происшествия, мужчина несмотря на травмы бросал камни в патрульных и медиков, пытались оказать ему помощь.

Отмечается, что спасатели передали пострадавшего медицинским работникам, а причиной данного инцидента сейчас занимаются правоохранители.

Напомним, в столице 27 августа обнаружили части тела женщины в квартире на проспекте Правды, что на Подоле.

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