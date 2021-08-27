У "Київводоканалі" назвали суму боргу, через яку можуть відключити воду

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Відключення води побутовим споживачам можливе в разі заборгованості за послугу у 2500 гривень або несплату за неї протягом року

Про це пише RegioNews з посиланням на ефір на одному з телеканалів за участю головного інженера розрахункового департаменту "Київводоканалу" Євгена Шкадро

За його словами, наразі в столиці близько 5% від загальної кількості споживачів є неплатниками з досить значними сумами боргів. Це 50 тисяч городян.

Представник монополіста також розповів про умови відключення води населенню через заборгованість.

"Відключення можливе за наявності боргу розміром щонайменше 2500 гривень або ж несплата за послугу протягом року. Із цією категорією людей ми працюватимемо індивідуально. Ми можемо піти на зустріч. Заключаємо договори реструктуризації для сплати заборгованості. Але просто так без попередження ми відключати не будемо”, – пояснив Євген Шкадро.

Інженер нагадав, що відключення води неплатникам буде відбуватися точково – одну квартиру з усього будинку. Для цього навіть не потрібно заходити у квартиру.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати комунпослуг. Раніше обмеження передбачалося законодавством щодо умов адаптивного карантину (для непоширення коронавірусної інфекції)