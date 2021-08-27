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27 августа 2021, 21:25 6

В "Киевводоканале" назвали сумму долга, из-за которой могут отключить воду

27 августа 2021, 21:25 6
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Фото из открытых источников
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Отключение воды бытовым потребителям возможно в случае задолженности за услугу в 2500 гривен или неуплату за нее в течение года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на эфир на одном из телеканалов с участием главного инженера расчетного департамента "Киевводоканала" Евгения Шкадро.

По его словам, сейчас в столице около 5% от общего числа потребителей являются неплательщиками с довольно значительными суммами долгов. Это 50 тысяч горожан.

Представитель монополиста также рассказал об условиях отключения воды населению из-за задолженности.

"Отключение возможно при наличии долга размером не менее 2500 гривен или же неуплата за услугу в течение года. С этой категорией людей мы будем работать индивидуально. Мы можем пойти на встречу. Заключаем договоры реструктуризации для уплаты задолженности. Но просто так без предупреждения мы отключать не будем”, – пояснил Евгений Шкадро.

Инженер напомнил, что отключение воды неплательщикам будет происходить точечно – одну квартиру со всего дома. Для этого даже не нужно заходить в квартиру.

Напомним, что недавно в Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате коммунуслуг. Ранее ограничение предусматривалось законодательством об условиях адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции)

Киев вода отключение долги квартира

 
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