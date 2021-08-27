У Києві 28 серпня скасують три рейси міської електрички

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У столиці 28 серпня не курсуватимуть три ранкові рейси міської електрички

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Київпастрансу".

"Увага! 28 серпня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички № № 7304, 7311/12, 7319. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві з 14 липня не діють паперові квитки у транспорті.