В Киеве 28 августа отменят три рейса городской электрички
В столице 28 августа не будут курсировать три утренних рейса городской электрички
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение "Киевпастранса".
"Внимание! 28 августа по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички № № 7304, 7311/12, 7319. Извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте.
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