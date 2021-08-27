В Киеве 28 августа отменят три рейса городской электрички

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В столице 28 августа не будут курсировать три утренних рейса городской электрички

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение "Киевпастранса".

"Внимание! 28 августа по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички № № 7304, 7311/12, 7319. Извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте.