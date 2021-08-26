Були чутні вибухи: у Києві на Позняках згорів будинок

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На місце події негайно було направлено рятувальників. Вони встановили, що пожежа виникла на території приватної садиби в 1-поверховому житловому будинку, на площі 100 кв.м.

О 22:29 рятувальники локалізували пожежу, а о 22:58 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці розповіли, що чули також деякі вибухи під час пожежі, але інформація про вибухи не підтвердилася. Припускають, що це "стріляв" від вогню шифер на даху будинку.

Нагадаємо, 25 серпня у Вінниці на території Старого міста близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення.