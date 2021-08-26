08:49  26 серпня
Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих зросла до 1500 осіб
10:34  26 серпня
Президент пропонує запровадити в Україні ще один святковий вихідний
08:09  26 серпня
Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2021, 10:19 934

Були чутні вибухи: у Києві на Позняках згорів будинок

26 серпня 2021, 10:19 934
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дарницькому районі столиці згорів приватний житловий будинок. Площа пожежі склала 100 кв.м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На місце події негайно було направлено рятувальників. Вони встановили, що пожежа виникла на території приватної садиби в 1-поверховому житловому будинку, на площі 100 кв.м.

О 22:29 рятувальники локалізували пожежу, а о 22:58 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці розповіли, що чули також деякі вибухи під час пожежі, але інформація про вибухи не підтвердилася. Припускають, що це "стріляв" від вогню шифер на даху будинку.

Нагадаємо, 25 серпня у Вінниці на території Старого міста близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення.

Київ пожежа вогонь рятувальники ДСНС Будинок

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram