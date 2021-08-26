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26 августа 2021, 10:19 966

Были слышны взрывы: в Киеве на Позняках сгорел дом

26 августа 2021, 10:19 966
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Фото: из открытых источников
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В Дарницком районе столицы сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели. Они установили, что пожар возник на территории частной усадьбы в 1-этажном жилом доме, на площади 100 кв. м.

В 22:29 спасатели локализовали пожар, а в 22:58 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что слышали также некоторые взрывы во время пожара, но информация о взрывах не подтвердилась. Предполагают, что это "стрелял" от огня шифер на крыше дома.

Напомним, 25 августа в Виннице на территории Старого города около 16:00 вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады, а позже перекинулся и на офисное помещение.

Киев пожар огонь спасатели ГСЧС Дом

 
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