Были слышны взрывы: в Киеве на Позняках сгорел дом

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели. Они установили, что пожар возник на территории частной усадьбы в 1-этажном жилом доме, на площади 100 кв. м.

В 22:29 спасатели локализовали пожар, а в 22:58 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что слышали также некоторые взрывы во время пожара, но информация о взрывах не подтвердилась. Предполагают, что это "стрелял" от огня шифер на крыше дома.

Напомним, 25 августа в Виннице на территории Старого города около 16:00 вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады, а позже перекинулся и на офисное помещение.