Чоловік, який облив себе фарбою біля КМДА, отримав підозру

Нацполіція

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення хуліганський дій, а саме пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА (ч. 1 ст. 296 КК України)

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2021 приблизно о 13 год. 00 хв. невідомий чоловік, знаходячись біля будівлі Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, облив себе та флагшток червоною фарбою, пояснивши свої дії тим, що так він хотів привернути увагу суспільства.

Правопорушника затримали на місці події.

Затриманим виявився 34-річний уродженець Запорізької області.

Наразі йому повідомлено про підозру за фактом вчинення хуліганських дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що напередодні близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою.