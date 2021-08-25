Мужчина, который облил себя краской возле КГГА, получил подозрение

Нацполиция

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователями полиции сообщено о подозрении мужчине по факту совершение хулиганский действий, а именно повреждения флагштока возле здания КГГА (ч. 1 ст. 296 УК Украины)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что 24.08.2021 примерно в 13 час. 00 мин. неизвестный мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации по адресу: м. Киев, вул. Хрещатик, 36, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества.

Правонарушителя задержали на месте происшествия.

Задержанным оказался 34-летний уроженец Запорожской области.

Сейчас ему сообщено о подозрении по факту совершения хулиганских действий и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что накануне около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской.