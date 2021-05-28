На столичній Оболоні стартують спортивні заняття для дітей - депутат Трубіцин

Безкоштовні спортивні тренування для дітей проходитимуть у парку "Наталка"

Безкоштовні спортивні тренування для дітей проходитимуть у парку "Наталка"

Наразі існує велика потреба в популяризації здорового способу життя і тому потрібно активно залучати дітей до спорту

Про це заявив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу депутата.

Саме тому депутат вирішив всебічно підтримати соціальний спортивний проєкт для дітей "Дивись, як я вмію".

Отже, тренування для дітей на час літніх канікул проходитимуть у парку "Наталка". Спортивна програма розрахована для школярів, віком від 7 до 12 років, а тренування будуть відбуватися три рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця.

"Під пильним наглядом професійного тренера діти тренуватимуться на відкритому спортмайданчику і розвиватимуть витривалість, швидкість, гнучкість, координацію та силу. Старт занять 31 травня о 17:00. Збір учасників біля головного входу до парку "Наталка", що на Оболоні", - додав Владислав Трубіцин.

Підсумовуючи він також відмітив, що від здорового розвитку молодого покоління залежить не тільки сучасне, але й майбутнє Києва та всієї України.