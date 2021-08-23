У центрі Києва "втомився" балкон

Київська служба порятунку

На 3 поверсі 5-типоверхового житлового будинку за адресою: вулиця Антоновича, 6-А, що в Шевченківському районі столиці уламки балкону почали падати та зависли над другим поверхом

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Київської службу порятунку"

Зазначається, що причиною інциденту стало руйнування бетонної плити.

Столичні рятувальники за допомогою автопідіймача демонтували аварійні бетонну плиту, загородки та уламки.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було задіяно 2 одиниці техніки, а також 7 чоловік особового складу.. Постраждалих внаслідок інциденту немає

Нагадаємо, у травні у центрі Києва на тротуар впала частина балкона старої будівлі