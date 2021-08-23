В центре Киева "устал" балкон

Киевская служба спасения

На 3 этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: улица Антоновича, 6-а, что в Шевченковском районе столицы обломки балкона начали падать и зависли над вторым этажом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу "Киевской службу спасения"

Отмечается, что причиной инцидента стало разрушение бетонной плиты.

Столичные спасатели с помощью автоподъемника демонтировали аварийные бетонную плиту, загородки и обломки.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава. Пострадавших в результате инциндента нет.

Напомним, что в центре Киева на тротуар рухнула часть балкона старого здания