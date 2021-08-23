В центре Киева "устал" балкон
На 3 этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: улица Антоновича, 6-а, что в Шевченковском районе столицы обломки балкона начали падать и зависли над вторым этажом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу "Киевской службу спасения"
Отмечается, что причиной инцидента стало разрушение бетонной плиты.
Столичные спасатели с помощью автоподъемника демонтировали аварийные бетонную плиту, загородки и обломки.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава. Пострадавших в результате инциндента нет.
Напомним, что в центре Киева на тротуар рухнула часть балкона старого здания
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