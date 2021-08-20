У Києві на будівництві діагностичного центру розікрали майже 4 млн грн, - ДБР

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Державне бюро розслідувань підозрює підрядні організації у розкраданні державних коштів під час будівництва діагностичного центру у Києві

Як пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДБР, збитки сягнули майже 3,6 млн гривень.

За інформацією правоохоронців, підрядні організації завищили обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а в актах прийняття вказали невірогідні дані.

Внаслідок чого на рахунок підрядників були незаконно перераховані бюджетні кошти обсягом майже 3,6 млн гривень, що завдало збитків територіальній громаді Києва.

Наразі керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що на продажі комунального майна на Львівщині розікрали понад два мільйони.