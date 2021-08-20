12:31  20 серпня
У Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19
14:24  20 серпня
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийде
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 11:50 254

У Києві на будівництві діагностичного центру розікрали майже 4 млн грн, - ДБР

20 серпня 2021, 11:50 254
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань підозрює підрядні організації у розкраданні державних коштів під час будівництва діагностичного центру у Києві

Як пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДБР, збитки сягнули майже 3,6 млн гривень.

За інформацією правоохоронців, підрядні організації завищили обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а в актах прийняття вказали невірогідні дані.

Внаслідок чого на рахунок підрядників були незаконно перераховані бюджетні кошти обсягом майже 3,6 млн гривень, що завдало збитків територіальній громаді Києва.

Наразі керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що на продажі комунального майна на Львівщині розікрали понад два мільйони.

Київ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram