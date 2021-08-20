В Киеве на строительстве диагностического центра разворовали почти 4 млн грн, - ГБР

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Государственное бюро расследований подозревает подрядные организации в хищении государственных средств во время строительства диагностического центра в Киеве

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР, убытки достигли почти 3,6 млн гривен.

По информации правоохранителей, подрядные организации завысили объемы фактически выполненных строительных работ, а в актах принятия указали невероятные данные.

Вследствие чего на счет подрядчиков были незаконно перечислены бюджетные средства в размере почти 3,6 млн гривен, что нанесло ущерб территориальной общине Киева.

Сейчас руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что на продаже коммунального имущества на Львовщине украли более двух миллионов.