Обшуки у структурах КМДА: столичним посадовцям оголосили нові підозри в розкраданні коштів

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Прокуратура оголосила про нові підозри у справах щодо розкрадання коштів за результатами обшуків у структурах КМДА та підрядних організацій

Як передає RegioNews, про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Так, за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи оголосили про підозру керівнику комунального підприємства "Солом’янка-Сервіс", директору підрядної організації та інженеру технагляду. За даними речниці, йдеться про суму у майже 5 мільйонів гривень.

Окрім того, повідомлено про підозру одному із заступників керівника комунального підприємства та інженеру технагляду у заволодінні коштами на ремонті доріг в Оболонському районі.

За даними слідства, вказані особи, об’єднавшись у злочинну групу із розподіленням ролей, заволоділи майже 500 тис. гривень на укладанні неякісного асфальту", - зазначила Максимець.

Речниця додала, що найближчим часом до відповідальності будуть притягнуті також і спільники вказаних осіб.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА.

16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів. Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.

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