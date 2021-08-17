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17 серпня 2021, 15:04 244

В Офісі президента відреагували на ситуацію щодо "радянської" інсталяції

17 серпня 2021, 15:04 244
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Фото: Facebook
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Прессекретар президента України Сергій Никифоров пояснив, що "радянська" інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні не повинна була закривати доступ до меморіальних табличок, а мала бути лише декорацією до телевізійної трансляції на День Незалежності

Як передає RegioNews, про це Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не беруся судити доцільність встановлення декорацій саме в тому місці... Ця ситуація - це наслідок маніпуляцій. Тому що те, що я подивився в ЗМІ, у Facebook, кажуть, що це ностальгія за СРСР, що ми прославляємо автомати з газованою водою по 50 коп. – це ж зовсім не про те. Це декорації для телетрансляції до Дня Незалежності", - пояснив Никифоров.

Він запевнив, що це були всього лише тимчасові конструкції до Дня Незалежності.

Раніше повідомлялось, що у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні з'явилася "радянська" інсталяція, у КМДА вже відреагували.

Під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями.

Київ Офіс президента свято конфлікт Небесна Сотня День незалежності

 
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