В Офисе президента отреагировали на ситуацию относительно "советской" инсталляции

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что "советская" инсталляция на Аллее Героев Небесной Сотни не должна была закрывать доступ к мемориальным табличкам, она была лишь декорацией к телевизионной трансляции на День Независимости

Как передает RegioNews, об этом Никифоров заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не берусь судить целесообразность установки декораций именно в том месте... Эта ситуация - это следствие манипуляций. Потому что то, что я посмотрел в СМИ, в Facebook, говорят, что это ностальгия по СССР, что мы прославляем автоматы с газированной водой по 50 коп. - это же совсем не о том. Это декорации для телетрансляции ко Дню независимости", - пояснил Никифоров.

Он заверил, что это были всего лишь временные конструкции ко Дню Независимости.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни появилась "советская" инсталляция, в КГГА уже отреагировали.

Во время демонтажа "советской" инсталляции возникли столкновения между активистами и правоохранителями.