В столичном кафе женщина жестко избила мужчину: у него значительные травмы
В Оболонском районе столицы женщина избила мужчину в кафе
Как сообщили в полиции столицы, в результате инцидента мужчину с травмами госпитализировали в больницу, пишет RegioNews.
В полиции рассказали, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу.
"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители задержали 39-летнюю женщину. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Одессе мужчина напал с ножом на друзей по рюмке: один из них - умер.
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