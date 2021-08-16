В столичном кафе женщина жестко избила мужчину: у него значительные травмы

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В Оболонском районе столицы женщина избила мужчину в кафе

Как сообщили в полиции столицы, в результате инцидента мужчину с травмами госпитализировали в больницу, пишет RegioNews.

В полиции рассказали, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу.

"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 39-летнюю женщину. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина напал с ножом на друзей по рюмке: один из них - умер.