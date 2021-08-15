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15 серпня 2021, 13:48 2854

Скандальний дрифт у Києві: гонщик розповів свою версію

15 серпня 2021, 13:48 2854
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скрін з відео
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Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук заявляє, що компанія Red Bull знімала відео дрифту на Софійській площі для популяризації бренду, а також до Дня прапора та Дня Незалежності, і що після таких проектів компанія завжди прибирає.

Про це пише RegioNews з посиланням на відеокоментар Гринчука у Youtube.

"Розповідаю свою версію подій без виправдань і спроб придумати, що і як було в інших. Я атлет Red Bull вже 9 років, і непросто так мій контракт з року в рік продовжують. Ми провели безліч проектів з компанією в різних куточках нашої планети, але про це трохи пізніше. У мене в контракті прописано, що я повинен взяти участь в проектах, одним з яких був оголошений парний дрифт в центрі Києва з запрошеним колегою по цеху Red Bull з Ірландії віце чемпіоном Європи Конором Шанаханом. Метою проекту є просування бренду і зйомка красивого відео до Днів прапора і Незалежності України", - зазначив Гринчук

Гонщик пояснив, що зйомки починаються рано, щоб створювати якомога менше незручностей для пішоходів і інших учасників руху. Тому о 5 годині ранку приїхали машини з обладнанням і почалася підготовка до зйомок. О 7:30 почався дрифт.

Гринчук розповів, що приблизно "раз на годину" приїжджали кілька патрулів поліції, викликаних жителями, і "майже відразу ж їхали".

Потім прийшли блогери і журналісти головних ТВ-каналів, яких теж катали на площі.

В кінці спортсмени зробили прапор України димом, проект відзняли і почали збирати обладнання.

За словами Гринчука, після цього – "як завжди Red Bull і робить" – заїхала клінінгова компанія, яка повинна була прибрати площу за 3 доби, а спортсмени переїхали на іншу локацію.

Він додав, що "години через 3 вони почали офігівати від виття, яке влаштували блогери і політикани", а на майданчик NoMotors, де в цей час були спортсмени і машини, приїхала поліція.

За словами Гринчука, їм тривалий час не дозволяли залишити майданчик, обмежуючи право на свободу пересування, але "після невеликого скандалу вдалося змусити поліцію опитати" його в якості свідка.

Потім поліція викликала евакуатори, щоб забрати машини на штрафмайданчик в якості речового доказу.

За словами Гринчука, клінінгова компанія все прибрала, як і обіцяла, за 3 дні, а всі, хто "повилазили зі своїх нірок порозмазувати залишки гуми по площі", виявилися просто "статистами цього процесу".

Спортсмен нагадав, що подібні ролики з дрифтом знімають в різних куточках планети часто на замовлення і на гроші адміністрацій міст. Він додав, що це вигідно для міст

Київ площа місто поліція журналісти

 
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