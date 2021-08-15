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15 августа 2021, 13:48 2874

Скандальный дрифт в Киеве: гонщик рассказал свою версию событий

15 августа 2021, 13:48 2874
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Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук заявляет, что компания Red Bull снимала видео дрифта на Софийской площади для популяризации бренда, а также ко Дню флага и Дня Независимости, и что после таких проектов компания всегда убирает

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видеокомментарий Гринчука в Youtube

"Рассказываю свою версию событий без оправданий и попыток придумать, че и как было у других. Я атлет Red Bull уже 9 лет, и непросто так мой контракт из года в год продлевают. Мы провели множество проектов с компанией в различных уголках нашей планеты, но об этом чуть позже. У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии вице чемпионом Европы Конором Шанаханом.

Целью проекта является продвижение бренда и съемка красивого видео к Дням флага и Независимости Украины".

По словам Гринчука, такие съемки начинаются рано, чтобы создавать как можно меньше неудобств пешеходам и другим участникам движения. Поэтому в 5 часов утра приехали машины с оборудованием и началась подготовка к съемкам. В 7:30 начался дрифт.

Гринчук рассказал, что приблизительно "раз в час" приезжали несколько патрулей полиции, вызванных жителями, и "почти сразу же уезжали".

Потом пришли блогеры и журналисты главных ТВ-каналов, которых тоже катали на площади.

В конце спортсмены сделали флаг Украины дымом, проект отсняли и начали собирать оборудование.

По словам Гринчука, после этого – "как обычно Red Bull и делает" – заехала клининговая компания, которая должна была убрать площадь за 3 суток, а спортсмены переехали на другую локацию.

Он добавил, что "часа через 3 они начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы", а на площадку NoMotors, где в это время были спортсмены и машины, приехала полиция.

По словам Гринчука, им длительное время не разрешали покинуть площадку, ограничивая право на свободу передвижения, но "после небольшого скандала удалось заставить полицию опросить" его в качестве свидетеля.

Потом полиция вызвала эвакуаторы, чтобы забрать машины на штрафплощадку в качестве вещественного доказательства.

По словам Гринчука, клининговая компания все убрала, как и обещала, за 3 дня, а все, кто "повылазили из своих норок поразмазывать остатки резины по площади", оказались просто "статистами этого процесса".

Спортсмен напомнил, что подобные ролики с дтрифтом снимают в разных уголках планеты часто по заказу и на деньги администраций городов. Он добавил, что это выгодно для городов

Киев площадь город полиция журналисты

 
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