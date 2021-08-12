Возле Рады мужчина угрожал прохожим взрывчаткой, его задержала полиция

Фото: Нацполиция

Рядом со зданием Верховной Рады Украины правоохранители задержали мужчину, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Так, во время патрулирования правительственного квартала столицы правоохранители заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщил, что имеет при себе взрывоопасные вещества.

Правоохранители установили мужчину, а взрывотехники проверили его вещи. Никаких опасных веществ не обнаружено", - отмечают в полиции.

Задержанным оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. Ему теперь грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что 4 августа в здание Кабинета Министров вошел мужчина, достал из кармана гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранительные органы объявили спецоперацию.

Через некоторое время в полиции сообщили, что угрожавшего устроить взрыв мужчину задержали. Им оказался бывший боец батальона "Айдар". Ему назначили психиатрическую экспертизу.