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Возле Рады мужчина угрожал прохожим взрывчаткой, его задержала полиция
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12 августа 2021, 08:26 77

Возле Рады мужчина угрожал прохожим взрывчаткой, его задержала полиция

12 августа 2021, 08:26 77
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Фото: Нацполиция
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Рядом со зданием Верховной Рады Украины правоохранители задержали мужчину, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Так, во время патрулирования правительственного квартала столицы правоохранители заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщил, что имеет при себе взрывоопасные вещества.

Правоохранители установили мужчину, а взрывотехники проверили его вещи. Никаких опасных веществ не обнаружено", - отмечают в полиции.

Задержанным оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. Ему теперь грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что 4 августа в здание Кабинета Министров вошел мужчина, достал из кармана гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранительные органы объявили спецоперацию.

Через некоторое время в полиции сообщили, что угрожавшего устроить взрыв мужчину задержали. Им оказался бывший боец батальона "Айдар". Ему назначили психиатрическую экспертизу.

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