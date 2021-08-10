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10 серпня 2021, 13:44 598

У Києві авто дрифтували на Софійській площі без дозволу, поліція порушила справу

10 серпня 2021, 13:44 598
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пресслужба КМДА
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Сьогодні зранку в історичному центрі Києва, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки без належних дозволів під час яких авто дрифтували. В результаті слідами автомобільних коліс забруднили покриття на площі.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

Зазначається, що автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. При цьому у КМДА заявили, що не давали жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.

У пресслужбі поліції Києва, зі свого боку повідомили, що відкрито кримінальне провадження.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки", - зазначається у повіломленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що У Києві наприкінці липня затримали чоловіка, який розтрощив скляний міст

реклама кримінальна справа авто КМДА

 
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