У Києві авто дрифтували на Софійській площі без дозволу, поліція порушила справу

пресслужба КМДА

Сьогодні зранку в історичному центрі Києва, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки без належних дозволів під час яких авто дрифтували. В результаті слідами автомобільних коліс забруднили покриття на площі.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

Зазначається, що автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. При цьому у КМДА заявили, що не давали жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.

У пресслужбі поліції Києва, зі свого боку повідомили, що відкрито кримінальне провадження.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки", - зазначається у повіломленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що У Києві наприкінці липня затримали чоловіка, який розтрощив скляний міст