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10 августа 2021, 13:44 163

В Киеве авто дрифтовали на Софийской площади без разрешения, полиция возбудила дело

10 августа 2021, 13:44 163
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пресс-служба КГГА
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Сегодня утром в историческом центре Киева, на Софийской площади, проходили рекламные съемки без надлежащих разрешений во время которых авто дрифтовали. В результате по следам автомобильных колес загрязнили покрытие на площади.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу КМДА

Отмечается, что автомобили дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны. При этом в КГГА заявили, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.

С балансодержателем территории съемка также не была согласована.

В пресс-службе полиции Киева, со своей стороны сообщили, что открыто уголовное производство.

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки", - отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что в Киеве в конце июля задержали мужчину, который разбил стеклянный мост

реклама уголовное дело авто КГГА

 
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