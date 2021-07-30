У Києві затримали чоловіка, який розтрощив скляний міст

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Київські поліцейські затримали чоловіка за пошкодження скляних споруд на пішохідно-велосипедному мосту

Як повідомили у Відділ комунікації поліції Києва, зловмисника затримали у одному із хостелів столиці, пише RegioNews.

Поліцейським чоловік пояснив, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність і розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, напередодні у Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз чоловік пошкодив два інформаційно-макетних скла.