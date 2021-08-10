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10 серпня 2021, 12:58 731

У Кличка розповіли, чи планують у столиці вводити локдаун

10 серпня 2021, 12:58 731
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Фото з відкритих джерел
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У КМДА розповіли, чи будуть зараз вводить жорсткий карантин у місті

Як заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передумов для введення локдауну поки немає, пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу КМДА.

Разом з тим, він заявив, що влада не хоче, щоб третя хвиля застала столицю зненацька, тому готуються за всіма напрямами.

"Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає", - повідомив Кулеба.

Київська влада змінила механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн.

Нагадаємо, раніше у Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві.

Київ

 
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