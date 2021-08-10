У Кличка розповіли, чи планують у столиці вводити локдаун

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У КМДА розповіли, чи будуть зараз вводить жорсткий карантин у місті

Як заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передумов для введення локдауну поки немає, пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу КМДА.

Разом з тим, він заявив, що влада не хоче, щоб третя хвиля застала столицю зненацька, тому готуються за всіма напрямами.

"Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає", - повідомив Кулеба.

Київська влада змінила механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн.

Нагадаємо, раніше у Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві.