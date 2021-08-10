У Кличко рассказали, планируют ли в столице вводить локдаун

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В КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить жесткий карантин в городе

Как заявил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, предпосылок для введения локдауна пока нет, пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Вместе с тем он заявил, что власти не хотят, чтобы третья волна застала столицу врасплох, поэтому готовятся по всем направлениям.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет", - сообщил Кулеба.

Киевская власть изменила механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн.

Напомним, ранее у Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве.