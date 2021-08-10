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10 серпня 2021, 11:45 48

Екскерівники столичного комунального підприємства вкрали на реставрації пам'яток архітектури 800 тисяч гривень-СБУ

10 серпня 2021, 11:45 48
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FB СБУ
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Служба безпеки України викрила схему незаконного збагачення керівництва комунального підприємства КМДА., якою бюджету столиці завдано збитків на 800 тисяч гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Головного управління СБУ у Києві та області

Зазначається, що вказані кошти призначалися на реставрацію пам’яток архітектури у центрі столиці, однак не були на це витрачені

За даними слідства, директор комунального підприємства, увійшовши в змову з керівником афілійованої комерційної структури, налагодив механізм привласнення грошей столичної громади. Оборудку організували під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт в одній з нежитлових історичних будівель у центрі Києва.

Загальна вартість проєкту становила понад 2,5 млн грн, однак підрядники перерахували отримані державні кошти на рахунки трьох фіктивних підприємств нібито за виконання реставраційних робіт.

"За рахунок того, що ділки у актах виконаних робіт вказали більший за реальний обсяг робіт та завищену вартість виконаних робіт та матеріалів, їм вдалося привласнити третину коштів: 800 тис. грн з 2.5 млн грн", - пояснюють в СБУ

Наразі колишньому директору комунального підприємства та директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, що у серпні минулого року правоохоронці викрили на Київщині розтрату на ремонті доріг мільйона гривень

СБУ Київ кримінальна справа КМДА

 
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