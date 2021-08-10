Экс-руководители столичного коммунального предприятия украли на реставрации памятников архитектуры 800 тысяч гривень-СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного обогащения руководства коммунального предприятия КГГА., которой бюджету столицы нанесен ущерб на 800 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Главного управления СБУ в Киеве и области

Отмечается, что указанные средства предназначались на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы, однако не были на это потрачены

По данным следствия, директор коммунального предприятия, войдя в сговор с руководителем аффилированной коммерческой структуры, наладил механизм присвоения денег столичной общины. "Сделку" организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева.

Общая стоимость проекта составила более 2,5 млн грн, однако подрядчики перечислили полученные государственные средства на счета трех фиктивных предприятий якобы за выполнение реставрационных работ.

"За счет того, что дельцы в актах выполненных работ указали больший чем реальный объем работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств: 800 тыс. грн с 2.5 млн грн", - объясняют в СБУ

Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, что в августе прошлого года правоохранители разоблачили на Киевщине растрату на ремонте дорог миллиона гривен