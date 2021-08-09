У Києві горіла адмінбудівля

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Увечері 8 серпня біля на вул. Північно-Сирецька в Києві сталася пожежа

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичну ДСНС.

До місця виклику було направлено пожежників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю до місця виклику, при проведенні розвідки, рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася на п'ятому поверсі, в шестиповерховій адміністративній будівлі. Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Як виявилося, горіло будівельне сміття і будматеріали", - йдеться в повідомленні.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, днями у столиці вщент вигоріла маршрутка.