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09 августа 2021, 12:59 195

В Киеве горело админздание

09 августа 2021, 12:59 195
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Рixabay
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Вечером 8 августа около на ул. Северо-Сырецкая в Киеве произошел пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную ГСЧС.

К месту вызова было направлено пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию к месту вызова, при проведении разведки, спасателями было установлено, что пожар произошел на пятом этаже, в шестиэтажном административном здании. Проведя оперативное развертывание, спасатели приступили к тушению пожара. Как оказалось, горел строительный мусор и стройматериалы", - говорится в сообщении.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

Напомним, на днях в столице дотла выгорела маршрутка.

Киев

 
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