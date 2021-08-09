В Киеве горело админздание
Вечером 8 августа около на ул. Северо-Сырецкая в Киеве произошел пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную ГСЧС.
К месту вызова было направлено пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытию к месту вызова, при проведении разведки, спасателями было установлено, что пожар произошел на пятом этаже, в шестиэтажном административном здании. Проведя оперативное развертывание, спасатели приступили к тушению пожара. Как оказалось, горел строительный мусор и стройматериалы", - говорится в сообщении.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
Напомним, на днях в столице дотла выгорела маршрутка.
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