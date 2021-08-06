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06 серпня 2021, 13:39 635

У Києві спіймали експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

06 серпня 2021, 13:39 635
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Фото: СБУ
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Колишнього керівника виробничого підрозділу АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у привласненні виділених на ремонт машин 1 млн грн, затримали на залізничному вокзалі у Києві

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури.

Підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій. Проте, не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування. Правоохоронці затримали ексчиновника на залізничному вокзалі у Києві", - йдеться у повідомленні.

Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри. Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Раніше повідомлялось, що на "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали.

Укрзализныця Схеми гроші корупція ремонт

 
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