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05 серпня 2021, 15:44 328

У поліції Києва спростували інформацію про відставку свого очільника Андрія Крищенка

05 серпня 2021, 15:44 328
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Фото з відкритих джерел
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У прес-службі Головного управління Нацполіції Києва спростували інформацію про відставку очільника столичної поліції Андрія Крищенка

Про це пише RegioNews з посиланням на Букви

"Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як і усі районні підрозділи працюють у штатному режимі”, – зазначила спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Вона також додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про можливу відставку очільника столичної поліції.

"Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але наразі Андрій Крищенко є керівником”, – підкреслила Юлія Гірдвіліс.

Нагадаємо, що сьогодні низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко написав заяву про звільнення.

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, теж подав у відставку

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